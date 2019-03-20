كارينا كابور غاضبة من السوشال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 04:35 صباحاً - صرحت النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor عن التصيد المشهور على السوشال ميديا، وعبرت عن قلقها بالقول: "الناس يجهلون مشاعر المشاهير كما لو أن المشاهير والممثلين والممثلات ليس لديهم مشاعر. علينا أن نلاحظ كل شيء ".



كلام كارينا جاء خلال استضافتها في أول برنامج دردشة رقمي على الإطلاق بعنوان Quick Heal Pinch، تقديم المنتج والممثل ارباز Arbaaz Khan.



ليس هذا فقط، فقد سئلت كارينا كابور خان أيضًا عن راتب مربية تيمور على خان في العرض. وسألها أرباز خان، مقدم البرنامج قائلاً: "إن مربية تتقاضى على ما يبدو راتبًا أكثر مما يفعل بعض الناس في الوزارة؟"

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وفي برنامجها الإذاعي، "ماذا تريد النساء"، كانت كارينا قد تفاعلت مع المتصيدون الذين يتناولون حياتها وابنها تيمور، وطلبت منهم تركها تُربي ابنها بطريقتها، لا بطريقتهم.



ومن المعروف ان النجمة كارينا تحرص على هاتفها تمامًا، وهي تكاد لا تتركه من يدها ابدًا، وحتى في أثناء التصوير تتركه بحوزة مساعدتها.



وقد كشفت حول هذا الموضوع في برنامج ارباز خان أن هناك شخص وحيد من بين جميع الناس، يعرف كلمة المرور لهاتفها، هذا الشخص هو النجم الكبير أكشاي كومار Akshay kumar، وذلك بحكم علاقتهما الودية للغاية فضلًا عن اشتراكهما في بطولة عمل فني جديد.

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وقالت كارينا: "كان كومار يحاول تخمين كلمة المرور الخاصة بي وغريب جدا انه حصل عليها في ثاني محاولة، انه ذكي جدا، وخاصه مع الأرقام".



تعمل كارينا في الوقت الحالي مع اكشاي كومار في فيلم جديد بعنوان Good News، حيث كانا يصوران في بعض من مشاهد العمل في مدينة مومباي.