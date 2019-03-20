تأجلت حفل نصير شمة في قصر إبراهيم بالأحساء قبل نصف ساعة من بدئه، حيث فوجئ الحضور بخروج مقدم الحفل ليعلن إلغائه دون توضيح الأسباب واكتفى فقط بأنها ظروف فنية خارجة عن الإرادة. هذا وقد أقام نجم الموسيقى العربية نصير شمة حفل بديل لأصحاب تذاكر الحفل الملغي في مركز إثراء بالظهران يوم السبت.

وقدم شمّة عرضه الرائع مصحوباً بأوركسترا ويقدم فيه كذلك عازف غيتار أنغام الفلامنكو المشهور كارلوس بنيانا، وكان متوقعاً أن يقدم هذه الحفلة داخل باحة قصر إبراهيم الأثري بمعمارها الجذّاب. من جانبها قالت إدارة موسم الشرقية إنها اضطرت لإلغاء حفل نصير شمة في الأحساء «لظروف خارجة تماماً عن إرادتنا»، وأضافت: «وكتقدير للجمهور قرر الأستاذ نصير إحياء حفل خاص لحاملي تذاكر الحفل الملغى يوم السبت 16 مارس (آذار) على مسرح ‫إثراء».

عمل شمّة بلا كلل لترويج العود وتطويره، وأنشأ بيت العود العربي بالقاهرة وأبو ظبي. ويأتينا شمّة بعد النجاح منقطع النظير لعرضه في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي مؤخراً ليبهر جمهوره بمزيجه الفريد من الأنغام المستحدثة والعريقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تواجدهم في القاعة.. شاهد: المقدم يفاجئ الحضور بإلغاء حفل نصير شمة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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