في كواليس "الباشا" .. مَن من طاقم العمل حاز على برافو؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال تغطيتنا لكواليس مسلسل "الباشا" وتحديدا في منطقة شكا-لبنان لفتنا أداء واحترافية الممثلة جيهان خماس التي دائما تكون على اتم استعداد لتصوير مشهدها من دون إعادته.

على الرغم من أن خماس ممثلة لم يلمع اسمها بعد في عالم التمثيل، ولكن ومن دون شك اذا بقيت على احترافيتها هذه On Set ستحصل على العديد من ادوار البطولة في أيامها المقبلة.

فجيهان تذاكر، تسمع لنصائح المخرج، وتتقن دورها "شخصية شوكت" بشكل مريح لفريق العمل وللمشاهد بالمقابل.

لفتنا ايضا طريقة تعاطي مخرج العمل عاطف كيوان مع الفريق، فكلما أراد توجيه اي نصيحة لأي منهم يتوجه اليه شخصيا وعلى انفراد يقول ملاحظته. بالإضافة الى المهارة العالية التي يتمتع بها من ناحية مراقبة الإضاءة، الصورة، أداء الممثلين، اللباس، الموقع، وغيرها من الأمور المتعلقة بخدمة المشاهد.