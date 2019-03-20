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ميرنا وليد - بيروت - ورد إتصال إلى موقع "الفن" من الإعلامية والشاعرة ليلى الداهوك، كشفت لنا خلاله أن هناك شخصاً ينتحل شخصية الملحن والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، وقالت لنا ليلى :"إتصل بي هذا الشخص وقال لي إنه حسن الشافعي، وصوته يشبه صوت حسن، وقال لي إن يحضر برنامجاً فنياً وثقافياً، ويريد مني أن أكون معدة البرنامج، وطلب مني أن أؤمن له عارضات أزياء وخبيرات ماكياج ليعملن ضمن فريق البرنامج".
وأضافت :"أرسلت له أرقام هواتف بعض الصبايا، بعد أن كنت إتصلت بهن وعرضت عليهن الموضوع، فإتصل بهن، وصرت أتفاجأ بأنه أصبح يفتح معهن كاميرا عبر الواتساب ويصورهن، بعد أن يطلب منهن أن يرتدين ملابس معينة تناسب الشاشة وتجذب المشاهدين، بحسب قوله، وصار يهددهن، وأصبح يتحدث عني بالسوء".
وتابعت ليلى في حديثها إلى موقع "الفن" قائلة :"لم يكتفِ بأرقام الهواتف التي أخذها مني، بل أخذ أرقاماً هاتفية جديدة من خلال الصبايا اللواتي أرسلت له أرقامهن، لذلك أرجو من الجميع أخذ العلم، وهذا هو الرقم الذي يتصل من خلاله بالناس 00201063675782، وهو يضع صورة حسن الشافعي على الواتساب".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- مصري ينتحل شخصية حسن الشافعي ويقوم بأعمال مخلة بالآداب وهذا رقم هاتفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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