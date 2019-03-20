موجز "الفن": فنانة كويتية تحتفل بعيد ميلادها بـ"روب الحمام".. وهل تتزوّج مي عز الدين من أحمد...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: هذا موقف نادين نسيب نجيم من الرجل الذي يبكي الجمهور يطالب مي عز الدين وأحمد السعدني بالزواج-بالصورة بعد أزمتها وعودتها أصالة لن تنام في لبنان اليوم فنانة كويتية تحتفل بعيد ميلادها بـ"روب الحمام"-بالفيديو نجوى كرم أهضم عضو في لجنة تحكيم Arabs Got Talent في إستفتاء الفن إستفتاء الفن : من هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي: سما المصري أم ميريام كلينك؟ بعدما أصبحت أنثى..هل تعود كاتلين جينر لتتحول الى رجل؟ المزيد المزيد

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