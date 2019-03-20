سيدتي تحتفل بشهر المرأة وعيد الأم في فيللا ليندا سرسق

تصوير: ذبيان سعد ووديع شلينك

أقامت مجلة وموقع "سيدتي" بالتعاون مع فندق لو بريستول le bristol، حفل غداء جمع كوكبة من الوجوه الاجتماعية والفنية والإعلامية، لمناسبة شهر المرأة العالمي وعيد الأم، تكريمًا لإنجازاتها وعطاءاتها في مختلف المجالات.

أقيم الاحتفال في فيللا ليندا سرسق في بيروت، وشمل الاحتفال فقرات متنوعة، بعد كلمة ترحيب من مديرة تحرير "سيدتي" الزميلة كاتيا دبغي، التي أكدّت فيه على دور مجلة وموقع "سيدتي"، في دعم المرأة وتكريمها، إضافة الى ريادة المرأة اللبنانية وتحقيقها خطوات نوعية خلال هذا العام، بعد وصول 4 وزيرات إلى الحكومة، وأول وزيرة داخلية في العالم العربي، ما يؤكد أنّ إمكانات المرأة وقدراتها لا تخضع إلى أيّ مقياس جندري، والمعيار الوحيد هو الكفاءة والخبرة.

وأكدّت الزميلة كاتيا دبغي على ضرورة المضي في سنّ وإقرار القوانين الداعمة لحقوق المرأة، وأنّ مجلة وموقع "سيدتي" سيكونان دائمًا إلى جانب قضايا المرأة اللبنانية والعربية، والمدافع الأساسي عنها.

كاتيا دبغي وريتا لمع

تضمّن البرنامج فقرات متنوعة، بدأت من خلال استضافة المدرب أنطوني رزق الذي توجّه إلى الحاضرات بمجموعة رسائل إيجابية، مشددًا على أهمية تمكين المرأة وتحليها بنظرة إيجابية إلى الحياة ونفسها. ثم قدّمت المغنية ليال نعمة فقرة غنائية أدّت خلالها مجموعة من الأغنيات الفيروزية بصوت ملائكي.

الفنانة ليال نعمة

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وقدّمت خبيرة مركز بيوسكين سبا bioskinspa رين مغامس، مجموعة من النصائح الجمالية للعناية بالبشرة، وكيفية اتّباع روتين خاص للعناية بالبشرة صباحًا ومساءً بعد تشخيص نوعيتها. وفاجأت أسرة "سيدتي" الممثلة ألسي فرنيني بلفتة تكريمية خلال الحفل، حيث قدّمت لها الرسامة جولي حنا اللوحة التي قامت برسمها أثناء الحفل وأمام الحضور.

أشرفت على تنظيم الحفل رندة مخول حيث تزينّت فيللا ليندا سرسق في احتفالية "سيدتي"، بالورود والشوكولا التي توزّعت على الحاضرات، إضافة إلى مجموعة قيّمة من الهدايا قدّمها مركز بيوسكين سبا bioskinspa لكل الحاضرات، الى جانب هدايا قّدمها فندق لو بريستول.

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