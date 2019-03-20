شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه يوم 22 مارس الجارى.. تريلر جديد لفيلم الرعب "US" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "Universal Pictures" المنتجة لفيلم الرعب "US" عن تريلر جديد للعمل، المقرر طرحه في 22 مارس الجارى، في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، التريلر الجديد طرح تحت اسم "A Look Inside Featurette".

الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

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ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.