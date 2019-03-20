شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه يوم 22 مارس الجارى.. تريلر جديد لفيلم الرعب "US" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "Universal Pictures" المنتجة لفيلم الرعب "US" عن تريلر جديد للعمل، المقرر طرحه في 22 مارس الجارى، في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، التريلر الجديد طرح تحت اسم "A Look Inside Featurette".
الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.
ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه يوم 22 مارس الجارى.. تريلر جديد لفيلم الرعب "US" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.