بالصور| خالد جلال ووزيرة الثقافة في حفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج الكبير خالد جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورًا من حفل افتتاح مهرجان أيام الشارقة المسرحية بحضور حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي ووزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم.
علق المخرج خالد جلال، على الصور قائلًا: "افتتاح أيّام الشارقة بحضور عاشق مصر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ووزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم، وفازت مصر بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي هو (الطوق والإسورة) ليحيى الطاهر عبد الله، كتابة د. سامح مهران، وإخراج ناصر عبد المنعم، إنتاج مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح قطاع الإنتاج الثقافي، تحيا مصر".
وانطلقت مساء الأمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية بقصر الثقافة في الشارقة، برعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدائم، والمخرج الكبير خالد جلال".
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