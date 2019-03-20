شاهد.. الهام الفضالة تحتفل مع فاطمة الصفي واحلام حسن والهدية داخل الكيك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - احتفلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة مرة جديدة بوصول حسابها على انستغرام الى خمسة مليون متابع.
وظهرت الهام الفضالة في فيديو، نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنانات فاطمة الصفي واحلام حسن بينما كن يحتفلن بهذه المناسبة في احد الكافيهات.
وقد تلقت الهام الفضالة هدية بهذه المناسبة غير انها كانت داخل قالب من الحلوى باللون الاخضر كتب عليه “5 M Elham Congratulations”.
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