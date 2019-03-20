“virus” محمد رمضان تقترب من المليون ونصف بعد ساعات على طرحها.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - أقتربت أغنية “فيرس”، للفنان المصري محمد رمضان من حاجر المليون ونصف مليون مشاهدة وذلك بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

يذكر ان اغنية “فيرس” من كلمات فانتا وشيناوي، وهي من ألحان سادات وتوزيع رامي المصري.

ويحقق رمضان نجاحًا كبيرًا بالأغاني التي يطرحها من فترة إلى أخرى، والتي تسجل أرقام مشاهدات كبيرة.

يذكر أن محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني بمسلسل “زلزال” من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنرجي، وبطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، هنادي مهنى، وعدد آخر من الفنانين.