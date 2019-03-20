بعد اعتزال 8 سنوات… حنان ترك تعود الى الفن بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - قرَّرت الفنانة المصرية المحجبة حنان ترك، العودة مرة أخرى إلى الفن، ولكن بطريقة مختلفة ومثيرة، وذلك بعد اعتزال دام نحو ثمانية أعوام، إثر قيامها بآخر عمل فني وهو مسلسل “الأخت تريز” عام 2012.

وبحسب صحيفة “التحرير” المصرية؛ فإن حنان ترك، حصلت على بطولة فيلم “النداهة”، وهو أول فيلم لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، فهو يعتمد على الأداء الصوتي فقط، وسيعرض فى السينمات.

وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

ويشارك حنان ترك، البطولة، كل من: “هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي، وإنتاج mediaO2 وهى مؤسسة عربية تقوم بإنتاج الدراما الصوتية”. .