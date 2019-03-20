كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - قرَّرت الفنانة المصرية المحجبة حنان ترك، العودة مرة أخرى إلى الفن، ولكن بطريقة مختلفة ومثيرة، وذلك بعد اعتزال دام نحو ثمانية أعوام، إثر قيامها بآخر عمل فني وهو مسلسل “الأخت تريز” عام 2012.
وبحسب صحيفة “التحرير” المصرية؛ فإن حنان ترك، حصلت على بطولة فيلم “النداهة”، وهو أول فيلم لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، فهو يعتمد على الأداء الصوتي فقط، وسيعرض فى السينمات.
وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.
ويشارك حنان ترك، البطولة، كل من: “هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي، وإنتاج mediaO2 وهى مؤسسة عربية تقوم بإنتاج الدراما الصوتية”. .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزال 8 سنوات… حنان ترك تعود الى الفن بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.