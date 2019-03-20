كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - تتميز الشقيقتان لُجين وأسيل عمران، بحرصهما الشديد على متابعة أحدث صيحات الموضة، ويتميز أسلوبهما في الأزياء بالرقي والأناقة، وهو ما يميزهما عن غيرهما من نجمات الوطن العربي.
وقد حرصت الشقيقتان لُجين وأسيل على حضور عرض Haute Couture Spring Summer 2019 Collection لبيت الأزياء الفرنسي Dior، الذي أقيم ليلة أمس في منتزه صفا بارك بدبي.
وتألقت أسيل عمران بإطلالة ناعمة، عبارة عن قميص باللون الكريمي، وتنورة متوسطة الطول من التول بلون مقارب، توافق بشكل رائع مع قوامها، وتركت شعرها منسدلًا بسلاسة على كتفها، مع مكياج بسيط، وإكسسوارات ذهبية بتصميمات عصرية.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لجين واسيل عمران يخطفان الاضواء في عرض Dior لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.