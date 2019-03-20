شاهد.. لجين واسيل عمران يخطفان الاضواء في عرض Dior

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - تتميز الشقيقتان لُجين وأسيل عمران، بحرصهما الشديد على متابعة أحدث صيحات الموضة، ويتميز أسلوبهما في الأزياء بالرقي والأناقة، وهو ما يميزهما عن غيرهما من نجمات الوطن العربي.

وقد حرصت الشقيقتان لُجين وأسيل على حضور عرض Haute Couture Spring Summer 2019 Collection لبيت الأزياء الفرنسي Dior، الذي أقيم ليلة أمس في منتزه صفا بارك بدبي.

وتألقت أسيل عمران بإطلالة ناعمة، عبارة عن قميص باللون الكريمي، وتنورة متوسطة الطول من التول بلون مقارب، توافق بشكل رائع مع قوامها، وتركت شعرها منسدلًا بسلاسة على كتفها، مع مكياج بسيط، وإكسسوارات ذهبية بتصميمات عصرية.