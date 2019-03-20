شاهد.. نادين نسيب نجيم تفاجىء متابعيها بماكياج القطة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 03:03 صباحاً - شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف وهي في غرفة المكياج.

وظهرت “نادين” في الفيديو جالسة في الغرفة بينما تقوم فتاة بوضع مكياج لها، والذي أظهرها كأنها قطة، حيث جاءت تعليقات الجمهور “عاملة دور قطة”.

وعلقت نادين على الفيديو بالقول: “مع خبيرة التجميل حنان النجاد اتحضر للظهور مع حمد قلم” ثم ختمت بـ “مياو”.