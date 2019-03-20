المغربية سارة مولابلاد تعيد إحياء أغنيات شارل أزنافور بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية سارة مولابلاد لإحياء حفل جديد لها فى القاهرة، على أحد مسارح جاردن سيتى، فى تمام التاسعة مساء الخميس 28 مارس، وتعيد خلالها إحياء أشهر روائع الفنان الفرنسي الأرميني العالمي شارل أزنافورعلى طريقتها الخاصة. سارة مولابلاد مطربة مغربية الأصل قادمة من كازابلانكا، تقدم جرعة مزيكا مركزة من روح كلاسيكيات الجاز مع وصلة متنوعة من الموسيقى البرازيلية ومزيكا شمال أفريقيا، وتبدع بـ"كوفرز" لأشهر الأغانى الإنجليزية والفرنسية.

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