بعد عودتها للفن.. حنان ترك في مرمى نيران الـ"سوشيال ميديا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

شن رواد موقع "تويتر"، هجومًا حادًا على الفنانة المعتزلة حنان ترك، وذلك بعد إعلانها العودة للعمل الفني من خلال فيلم "النداهة".

وطلب البعض منها التراجع عن قرار عودتها للعمل الفني طالبين منها التمسك باعتزالها والثبات على القرار الذي اتخذته، فيما ذهب فريق آخر للدفاع عنها مبررين الأمر بأنه عودة للتمثيل بصوتها فقط، وأن العمل إذاعي ولا يوجد حرمة في ذلك، من وجهة نظرهم.

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الفيلم يعيد حنان ترك للعمل بعد فترة طويلة من الاعتزال، وهو الأول لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب.

تدور أحداث الفيلم حول هارون الطبيب الشاب، الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

الفيلم من بطولة حنان ترك، وهاني عادل، وعمرو القاضي، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.