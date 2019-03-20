بالصور- نجوم الفن في العرض الخاص لـ"كفر ناحوم" بحضور مخرجته نادين لبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

‎حضرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، مساء أمس الثلاثاء، أول العروض الرسمية لفيلم "كفر ناحوم"، في السينمات المصرية، وذلك في سينما زاوية "سينما كريم" بوسط القاهرة، بصحبة المنتج والمؤلف الموسيقي خالد مزنر.

حضر العرض من نجوم الفن "هند صبري، لبلبة والسيناريست تامر حبيب، والمنتجة ماريان خوري، والمخرجة مريم أبو عوف، والإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين أحمد السقا".

قدمت نادين الفيلم للجمهور، وعقدت ندوة نقاشية أدارها المنتج أنطوان خليفة، بحضور المنتج والموزع الموسيقي خالد مزنر. زيارة نادين للقاهرة لم تستغرق سوى 24 ساعة.

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والفيلم إنتاج ART، MOOZ Films، بالتعاون مع Cedrus Invest Bank SAL، بالاشتراك مع Sunnyland Film Cyprus LTD member of Art Group، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والتوزيع في مصر AFD.

‎الجدير بالذكر أن فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي يصور الرحلة المُضنية التي يخوضها "زين"، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عُمره، في ضواحي بيروت والأحداث التي توصله إلى الهرب من ذويه المهمليّن ومقاضاته لهما لأنهما منحاه الحياة.

‎وكان "كفر ناحوم" فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عرضه العالمي الأول، كما حصد 23 جائزة من أصل 25 مشاركة للفيلم في المهرجانات الدولية، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، لتحقق نادين لبكي إنجازًا مهمًا بكونها أول امرأة عربية تحصد ترشيحًا للأوسكار في هذه الفئة.