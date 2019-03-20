سميرة سعيد رفقة حيوان مفترس وشذى حسون تلعب "البلياردو".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

سميرة سعيد

نشرت المطربة سميرة سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وإلى جوارها نمر.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها مرتدية فستانًا أحمر اللون قصير. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت بإطلالة جديدة، مرتدية نظارة شمس.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها رفقة النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام".

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آلا كوشنير

نشرت الراقصة آلا كوشنير، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس مصنوعة من الجلد.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة، على طريقة "سلفي"، ونالت إعجاب الجمهور.

ندي موسي

نشرت الفنانة ندي موسي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا منقوش بالورود.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذي حسون، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها تلعب البلياردو.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، نالت إعجاب الجمهور.