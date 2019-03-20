محمد اسماعيل - القاهرة - عداد- ضياء مصطفى: نشر موقع "الخليج 365" أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بطرح الفنانين محمد رمضان وعلا رشدي أغنيتين والحالة الصحية لفيفي عبده وكواليس حملة فرعون وتصريحات محمود حميدة.. وإليكم التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| حنان ترك تعود وأغنية لرمضان وحلا شيحة بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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