بالفيديو: مذيعة مصرية تثير الجدل بالحديث عن منطقة تحت إبطيها

أثارت المذيعة المصرية مروة راتب، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن منطقة تحت إبطيها.

ورفعت مروة ذارعها إلى أعلى وأظهرت تلك المنطقة مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ظهور البقع الداكنة في هذه المنطقة وأنها لم تعرف لمَ وكيف تخلصت من هذه المشكلة.

وتعرضت المذيعة لموجة واسعة من الانتقادات اللاذعة والتعليقات القاسية التي وصل بعضها إلى حدث الشتائم.