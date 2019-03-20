شاهد.. محمد إمام يطرح أفيش الرسمي لأحدث أفلامه

طرح النجم محمد إمام أفيش فيلمه الجديد بعنوان "لص بغداد"، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "وكلنا على الله..لص بغداد. إنتاج سينرچي فيلمز تأليف تامر إبراهيم. إخراج أحمد خالد موسى.صيف 2019 إن شاء الله"، و الفيلم بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، صلاح عبد

الله، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن.

يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي

القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة هوجان في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، و هو من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد.