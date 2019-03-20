شاهد.. محمد إمام يطرح أفيش الرسمي لأحدث أفلامه

طرح النجم محمد إمام أفيش فيلمه الجديد بعنوان "لص بغداد"، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "وكلنا على الله..لص بغداد. إنتاج سينرچي فيلمز تأليف تامر إبراهيم. إخراج أحمد خالد موسى.صيف 2019 إن شاء الله"، و الفيلم بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن.
يذكر أن الفنان محمد إمام يشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي
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