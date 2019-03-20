شاهد..محمد لطفي برفقة تايسون من كواليس "حملة فرعون"

نشر الفنان"محمد لطفي" صورة جديدة برفقة الملاكم العالمي "تايسون" من كواليس فيلم"حملة فرعون"، وجاء ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "لطفي" قائلا:"بشم الله مشاء الله علي طيبه قلب هذا البطل العظيم مايك تايسون كواليس حمله فرعون بتعرف تعد لحد كام". طيبه قلب هذا البطل العظيم مايك تايسون كواليس حمله فرعون بتعرف تعد لحد كام". يذكر أن فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، الملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي.

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