بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها بدبي

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لحفلها القادم المقام بإمارة دبي، وجاء ذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت "شيرين" علي الفيديو:"أهل الإمارات، وحشتوني ومستنية أشوفكم في القرية العالمية في #دبي يوم ٢٩ مارس".
وقد طرحت الفنانة شيرين ألبوم "نساى" مؤخرا بموقع يوتيوب ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة،
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