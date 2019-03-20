حرص عدد كبير من الفنانين على إعلانهم تأييدهم للفنان أشرف زكي، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، على مقعد النقيب، التي سيفوز فيها بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامه.
و ترصد بوابة "الوفد" في هذا التقرير دعم بعض الفنانين له في انتخابات النقابة، التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.
و جاء في المقدمة الفنان ماجد الكدواني، حيث نشرصورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها كاتبًأ: "ألف مبروك مقدما يا دكتور أشرفزكي، لأنك تستاهل كل نجاح أنت وصلتله وأكتر".
و قال الفنان محمود متولي، عبر حسابه على "إنستجرام": "اللي ميعرفش الراجل ده يبقي ميعرفش يعني انتماء للمكان اللى هو
وقال مصطفى خاطر، عبر حسابه على "إنستجرام": "ربنا معاك وفي عونك، سند للصغير قبل الكبير وأب للجميع".
فيما كتبت زوجته الفنانة روجينا، عبر حسابه على "إنستجرام": "إن للّه عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير إليهم، هم الأمنون من عذاب الله يوم القيامة، ربنا يوفقك للخير".
كانت هذه تفاصيل خبر آخرهم روجينا.. فنانون يحرصون على دعم أشرف زكي في انتخابات النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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