بأمر ملكي.. كلمات وملابس ممنوع أن تستخدمها “ كيت ميدلتون” و”ميغان ماركل”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - كشفت خبيرة الملكية دانييلا إلسير، عن مجموعة من العبارات والكلمات الممنوع نطقها من قبل دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبردج كيت ميدلتون.

كلمات ممنوعة

وقالت “دانييلا إلسير”، أنه عندما تريد أن تسأل أي من “ماركل” أو “ميدلتون” على المرحاض تقول loo وليس toilet؛ لأنها مستمدة من كلمة فرنسية. وعند الاعتذار يستخدم أفراد العائلة المالكة عباراتي sorry, or sorry, what? ، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعندما قامت ميغان بتصميم منزلها الجديد في ويندسور، كوخ فروجمور، أجبرت على استخدام كلمة أريكة sofa، وليس Couch لأنها كلمة شائعة للعامة.

Advertisements

وللإشارة إلى كلمة العطور تستخدم كلمة scent بدلًا من perfume؛ فهي كلمة فرنسية أيضًا.

كما يجب التفريق بين كلمة supper التي تُشير لوجبة العشاء في العائلة المالكة، وكلمة Dinner التي تستخدم في المناسبات الرسمية الكبيرة التي تشمل رؤساء الدول أو الملوك الزائرين.

قواعد الإتيكيت

وفيما يتعلق بقواعد الإتيكيت العامة في البروتوكول الملكي، يقتضي عدم لمس أفراد العائلة المالكة نهائيًا مهما كان الأمر، بل يقتصر الأمر على الانحناء بالرقبة للرجال والركبتين للنساء، وعدم التقاط صور السيلفي معهم، وعدم ارتداء الملابس التي تكشف الساق أو التي تكون عارية الصدر، فضلًا عن ذلك يجب ارتداء القبعات للنساء نهارًا، واستبدالها بالتيجان مساءً.