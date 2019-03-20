بالفيديو- نيزك يضرب جزيرة روسية بقوة القنبلة هيروشيما بـ 10 أضعاف

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لانفجار نيزك فوق بحر بيرنغ بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية، الذي سقط في شهر كانون الأول 2018. وتظهر لحظة انفجار النيزك وأثر الدخان بعد سقوطه.

وسجلت الأقمار الصناعية العسكرية الأميركية الحادثة على ارتفاع 25.6 كم فوق سطح الأرض، كما كانت قوة الانفجار أقوى بعشر مرات من قوة انفجار القنبلة الذرية التي أسقطتها القوات الجوية الأميركية على هيروشيما عام 1945. وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت ليندلي جونسون خبيرة في “ناسا”، ان النيزك انفجر بالقرب من خط الطريق الذي تستخدمه الطائرات المدنية.

ورصدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تحرك كويكب بسرعة كبيرة يحمل اسم “EA2” تجاه كوكب الأرض.

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ووفقا لما نقلته وكالة الفضاء الأميركية إلى أن الكويكب، يتحرك بسرعة تصل إلى 5 كم في الثانية، وبأنه سيكون أقرب ما يمكن للأرض في 22 آذار الجاري.

وأضافت “ناسا” أن الكويكب سيطير على مسافة 305 ألف كيلومتر من الأرض، وهي مسافة أقل من المسافة بين الأرض والقمر بحوالي 80 ألف كيلومتر.

وأوضحت أن الحجم الدقيق للكويكب لايزال غير معروف، إلا أنها قدرت طوله ما بين 18 إلى 40 مترا. وبالرغم من أن المسافة كبيرة إلا أنه في حال حدوث تصادم مع الأرض سيؤدي ذلك لنتائج كارثية كبيرة.