شاهدوا مريم حسين بملامح متغيرة بدون مكياج نهائياً

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مريم حسين أطلت فيه من دون مكياج نهائياً لفتت الأنظار إليها كثيراً إذ اعتبر متابعيها أنها المرة الأولى التي تبدو فيها بملامح متغيرة.

مريم حسين ظهرت في الفيديو بدون مكياج من داخل مركز تجميل وبدت بملامها مختلفة وألطف بكثير من ظهورها المعتاد بالمكياج إذ اعتاد متابعيها عليها بالمكياج الصاخب العديد من ألوان الشعر المختلفة.

معجبو الفنانة مريم حسين أعجبوا كثيراً بظهورها بدون مكياج وتمنوا أن تكرر هذه الخطوة كما أكدوا أن ملامحها أكثر نعومة وأخذوا يتداولون الفيديو بين صفحاته ليحصد عدد كبير من المشاهدات.

على الصعيد الآخر احتفلت الفنانة مريم حسين منذ فترة بعيد ميلاد ابنتها أميرة في أجواء صاخبة ناسبت عمرها مع الكثير من التصاميم الجميلة كما أطلت هي بفستان أزرق مستوحاة من تصميم فروزن وشعر أشقر ومكياج صاخب لفت الأنظار.