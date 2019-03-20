حلا شيحة تظهر بالحجاب مجددا

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن عقب سنوات من الاعتزال، ارتدت الفنانة المصرية حلا شيحة الحجاب، في مسلسلها الجديد ”زلزال“ الذي تتشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وتطل به على جمهورها في رمضان 2019.

وكشفت شيحة، عن صورة من كواليس تصوير المسلسل وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، فكتبت: ”صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩.. مفاجأة حلوة لجمهوري“.

وحرصت حلا شيحة، على إغلاق خاصية التعليق في وجه متابعيها، ربما لأنها لا تريد رؤية أي تعليقات سلبية منهم.