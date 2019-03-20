رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بصورة جريئة وانتقادات لاذعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - أطلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بصورة جريئة جديدة، أثارت من خلالها الجدل، حيث ارتدت فستانًا أحمراً قصيرًا، كشف عن ساقيها، ما عرضها إلى انتقادات لاذعة من جانب متابعيها وصلت الى حدّ الشتائم.

ونشرت يوسف صورة لها، عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق: “مساء الخير”، ظهرت خلالها مُرتدية فستانًا “فوق الركبة”.

الجدير بالذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف تشارك في السباق الرمضاني عام 2019 بمسلسل “وبينا ميعاد”، مع المخرج أحمد خالد موسى، وتشاركها في البطولة غادة عادل.

