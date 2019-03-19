شاهدوا.. راشد الماجد في موقف محرج على المسرح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:45 مساءً - رصدت إحدى مقاطع الفيديو تعرض الفنان راشد الماجد لموقف محرج على خشبة المسرح؛ وذلك في الحفل الذي أحياه في الصالة الخضراء بالخبر، ضمن احتفالات المنطقة الشرقية من المملكة يوم الخميس الماضي.
وظهر ” الماجد ” بالمقطع وهو يؤدي مقطع من أغنية ” ساعدني أنساك ” وهو شارد الذهن بعض الشيء، وخلال إكماله للوصلة التالية أسقط المايكروفون بطريقة غير مقصودة.
وبدا على وجهه الحرج مما حدث؛ إلا أنه استمر في الغناء وسط تصفيق الجماهير، فيما تواصل الحفل بعد ذلك لمدة ساعة دون أن يتأثر بذلك الموقف.
وقدم راشد الماجد خلال الحفل عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها جمهوره، أبرزها ” وينك حبيبي، وحشتني سواليفك، كذاب، عيد النظر، سر الأعجاب، سقاني، البايع، ماينفع، ابشر من عيوني، المسافر، لربما، اريدك ياعذاب، المحبه، شرطان الذهب، ساعدني انساك ” .
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