كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن تلقى مفاجأة صادمة من خادمته بعد أن اكتشف جنسها .
وأظهر الفيديو الذي وثقه مواطن العامل من جنسية دولة أفريقية ، وهو يخلع ملابسه ليظهر أنه رجل، فيما لم يُبيِّن صوته أو هيئته وجسمه ذلك.
وكانت الطريقة الوحيدة في الكشف عن جنس العامل هو خلع ملابسه بالطريقة التي ظهرت في المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. مواطن ساورته الشكوك بشأن خادمته بعد خلعها ملابسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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