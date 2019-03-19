مفاجأة صادمة.. مواطن ساورته الشكوك بشأن خادمته بعد خلعها ملابسها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن تلقى مفاجأة صادمة من خادمته بعد أن اكتشف جنسها .

وأظهر الفيديو الذي وثقه مواطن العامل من جنسية دولة أفريقية ، وهو يخلع ملابسه ليظهر أنه رجل، فيما لم يُبيِّن صوته أو هيئته وجسمه ذلك.

وكانت الطريقة الوحيدة في الكشف عن جنس العامل هو خلع ملابسه بالطريقة التي ظهرت في المقطع.