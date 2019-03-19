بعد مافيا.. محمد رمضان يطرح «virus».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب المصري محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “فيرس virus”، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وعلى جانب أخر، يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، بصحبة إحدى فرق الدي جى”، ومن المتوقع أن يقدم “رمضان” خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى “نمبر وان” و”أنا الملك” و”مافيا” و”القمر”وغيرها.

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ويستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل “زلزال”، المقرر عرضه فى شهر رمضان القادم 2019، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

وكانت أخر أغنيات محمد رمضان، هي أغنية مافيا والتي طرحها بداية العام الجديد، وحققت نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت في ثلاثة أشهر 75 مليون مشاهدة.