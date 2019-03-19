صاحب محل عصر قصب بأسوان: رئيس الوزراء اشترى 8 أكواب وأصر على دفع الحساب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، التي عقدت في مدينة اسوان جنوب مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء.

مدبولي شوهد برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وهم يتناولون “عصير قصب” في أحد المحلات بشوارع أسوان، وذلك على هامش جولته التفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالمدينة.

عدد من المارة في أحد الشوارع الرئيسيّة بمنطقة السوق القديم بأسوان، فوجئوا بالوزراء الثالثة وهم يشربون عصير القصب.. وقال أحد العاملين في المحل: إن وزير الآثار “هو اللي حاسب ودفع 200 جنيه وأخد الباقي وشكرونا على العصير وعجبهم.. إحنا رفضنا ناخد حساب بس هو أصر”.

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الوزراء تفقدوا عدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بحضور عدد من قيادات الدولة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي.

«عم أحمد» صاحب محل عصير القصب قال في تصريحات عبر قناة “ten”: “إنه لم يكن يعرف أن الأشخاض القادمين إلى محله وزراء، ومن بينهم رئيس الوزراء لعدم وجود حراسة معهم، مشيرا إلى أن هذه رسالة بأن شوارع أسوان آمنة.. مضيفا إن رئيس الحكومة كان يوزع أكواب العصير على الوزراء برفقته في بهجة وفرحة، وطلب 8 أكواب وأصر على دفع الحساب”.