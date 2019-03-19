هيلين ميرين بثوب مُطرّز وجون ترافولتا حليقُ الرأس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم كونه ممثلاً شهيرًا في قائمة ممثلي هوليوود الأعلى أجرًا فإن جون ترافولتا أيضًا مغنٍّ موهوب، كما أن الممثلة هيلين ميرين لديها شغف كبير بالموسيقى الكلاسيكية، وهو ما دفعهما لحضور حفل جوائز برافو للموسيقى الكلاسيكية الدولية في مسرح البولشوي في روسيا، حيث ظهرت الفاتنة "هيلين ميرين" ذات الـ73 عامًا بمظهر خلّاب غاية في الأناقة على السجادة الحمراء.

لفتت هيلين الأنظار في ثوبها الأسود المُطرّز بالأزهار المعقدة رائعة التصميم، مع خط عنق من الدانتيل وأقراط مرصّعة بالألماس.

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ورغم جمالها وشهرتها إلا أن هيلين اعترفت منذ فترة بأن هناك أشياء كثيرة لم تُعجبها في جسدها عندما بدأت مشوارها كممثلة في أواخر الستينيات، لكنها ترى أن الأمر يتعلّق بالذكاء أكثر من الجمال لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.

وانضم إلى هيلين النجم الهوليوودي الأشهر جون ترافولتا ذو الـ65 عامًا في بدلة سهرة أنيقة باللون الأسود وربطة عنق مُنقّطة ورأسه الحليق تمامًا.

ويصفُ ترافولتا رأسه الحليق بالرائع بعد أن حلقه في أواخر العام الماضي قائلاً: "لقد كانت هذه فكرة ليلة رأس السنة، لكن ونظرًا لأن الجميع أعجبهم ما فعلته كثيرًا، فقد قرّرت الاحتفاظ به لفترة من الوقت".