هل الرجال أقدرُ على تجسيد أدوار "الشخصيتين" بذات العمل؟.. فنانات يُجبن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجسيدُ الفنان لأكثر من شخصية، ظاهرة أصبحت منتشرةً في الأعمال التلفزيونية والسينمائية المصرية، وظهرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

ومن الملاحظ أيضًا أن الأدوار بشخصيتين، غالبًا ما يُجسدها رجال وليس نساء.

وعن عدم ظهور النجمات في أدوار الشخصيتين في الأعمال الفنية تحدّثت بعض الفنانات لـ"فوشيا" مُؤكّدات أنّ الأمر لا يعود إلى عدم قدرتهن على أداء هذه الأدوار ولكن لطبيعة القصة والموضوع وجدواه للحبكة الدرامية.

وقالت الفنانة المصرية إنجي علاء إن هذا الأمر لا يجب النظر إليه بهذا الشكل، لأنّ العمل الفني هو الذي يتحكّم في الموضوع وليس له علاقة بقدرة الرجال وضعف الفنانات.

وأكّدت الفنانة منى ممدوح أن نجمات الفن في مصر عمالقة تمثيل، ولكن الأعمال المعروضة عليهن لا تحتوي على هذه الأدوار، متوقعةً تجسيد بعض الفنانات لأدوار الشخصيتين في الفترة المقبلة.

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وأضافت الفنانة راندا البحيري أنّ التمثيل هو مهنتها وأن إمكانياتها ليست محدودة حتى يُقال إنها لا تستطيع أداء شخصيتين في وقت واحد، مشدّدةً على أنها تستطيع أداء أي دور.

يُذكر أن السينما والدراما التلفزيونية في مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأدوار لفنانين يجسدون "شخصيتين" في وقت واحد، جميعها اقتصر على الرجال، خاصةً دور الأب وابنه مثل محمد سعد في فيلم "كركر"، ومحمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" ودور الشقيقين مثل محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، بل وثلاثة أشقاء مثل أحمد مكي في "الكبير أوي".