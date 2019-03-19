شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف عن البوستر التشويقى الأول لـ"لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الاستعدادات التى يقوم بها النجم محمد إمام، من أجل الانتهاء من تصوير مسلسل "هوجان"، والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، إلا أنه قام بنشر بوستر مبدئى لفيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى قام بوقف تصويره من أجل تصوير أحداث المسلسل.

ونشر إمام، البوستر التشويقى الأول، وعلق عليه قائلا: "توكلنا على الله.. لص بغداد.. إنتاج سينرجى فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم .. إخراج أحمد خالد موسى .. صيف 2019 إن شاء الله".



لص بغداد

ويشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.