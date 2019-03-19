شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمهد حنان ترك للعودة إلى الفن بمشاركتها فى فيلم "النداهة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حنان ترك ذلك الوجه السينمائى الملائكى الذى خطف عشاق السينما والدراما منذ ظهورها الأول على الشاشات، لم يكن يتوقع لها أن تتخلى عن الكاميرات بين ليلة وضحاها فى قرار أعلنته فى اتصال هاتفى على الهواء عام 2012، قالت فيه: "أنا قررت بفضل الله اعتزالى للتمثيل، اللحظة دى هى الخطوة اللى كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى.. فأنا النهاردة وعلى الهواء بقول إنى اعتزلت التمثيل تمامًا النهاردة لوجه الله الكريم عشان الصراع اللى جوايا يطلع لأن أنا لا عارفة اعمل فن بشكله المظبوط ولا عارفة أرضى ربى فى حجابى".

حنان ترك

بعد 7 سنوات من قرارها باعتزال التمثيل، تعود حنان ترك للمشاركة فى أعمال سينمائية من خلال فيلم «النداهة» أول فيلم سينمائى صوتى فى مصر والعالم العربى، فهو يعتمد على الأداء الصوتى فقط، وسيعرض فى السينمات، وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذى ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع فى مواجهة أسطورة النداهة، وهو من بطولة الفنانة حنان ترك، هانى عادل وعمرو القاضى ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدز

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الخطوة رآها البعض تمهيدًا لعودة الفنانة حنان ترك إلى التمثيل على خطى الفنانة حلا شيحة، لتنضم إلى طابور الممثلات اللاتى قررن التخلى عن الحجاب والعودة إلى الشاشات، بعد العديد من التصريحات لها بأنها لا تفكر فى العودة على الأقل فى الوقت الحالى، وإن صحت تلك التكهنات فلا شك أن حنان ترك إضافة كبيرة لعالم التمثيل لما تمتلكه من موهبة فريدة استطاعت بها أن تترك بصمة مهمة فى السينما والدراما المصرية.

شاركت حنان ترك وهى فى الخامسة من عمرها فى فيلم "ناس تجنن"، والذى تم عرضه عام 1980، كما شاركت فى عدد من العروض وقدّمت عام 1991مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا"، وجاء ذلك من خلال درستها فى معهد البالية، وعملت كراقصة بالية لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك.

بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيرى بشارة أثناء عرض مسرحية "ماكبث"، فرشحها للعمل فى فيلم "رغبة متوحشة"، ثم انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت فى العديد من المسلسلات والأفلام، كما ظهرت "موديل" فى كليب "ولا كان بأمرى"، للنجم هانى شاكر.

ومن أبرز أعمالها فى عالم السينما والمسرح والمسلسلات: "المال والبنون"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "المهاجر"، "سرحان والكنز"، "حكايات مجنونة"، "سارق الفرح"، "نصف ربيع الآخر"، "لن أعيش فى جلباب أبي"، "الوتد"، "إسماعيلية رايح جاي"، "الحب الأول"، "أوبرا عايدة"، "جواز بقرار جمهورى"، "حرامية فى كى جى تو"، "جاءنا البيان التالى"، "سكوت ح نصور"، "أميرة فى عابدين"، "محامى خلع"، "سهر الليالى"، "حرامية فى تايلاند"، "تيتو"، "أحلى الأوقات"، "حب البنات"، "سارة"، "علاقات خاصة"، "نونة المأذونة"، "المصلحة"،"أخت تريز".