شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور يبدأ تصوير "هوجان " مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محسن منصور لقائمة أبطال مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وبدأ منصور تصوير مشاهده التى جمعت بين إمام وكريم محمود عبد العزيز وأخرون من النجوم فى شوارع مدينة 6 أكتوبر.
ولأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحى فى أحداث العمل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان " .
مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
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