شكرا لقرائتكم خبر عن ماما يا حلوة.. اسمع أجمل أغانى عيد الأم قدمها نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون يوم 21 مارس كل عام بعيد الأم، وهى المناسبة التى خلدت بالعشرات من الأعمال الفنية منها الأغانى والأفلام، فتميزت بعض الأغانى لكونها أكثر تعبيرًا عن الأم فى هذه المناسبة ومنها.. "فايزة أحمد.. ست الحبايب" "فايزة أحمد.. ست الحبايب" أغنية "ست الحبايب" هى حكاية أغنية صنعتها الصدفة، ولكنها ظلت الأغنية الوحيدة التى تعبر عن مناسبة عيد الأم رغم الكثير من الأغانى التى طرحت فى مثل هذه المناسبة، ومن كلمات الشاعر حسين السيد.

"شادية.. ماما يا حلوة"

قدمت الفنانة شادية أثناء مسيرتها الفنية أكثر من أغنية تخص الأمومة والطفل، منهم سيد الحبايب ويا روح ماما وأمى وغيرها.

ومن أشهر أغانيها أغنية "ماما يا حلوة"، من كلمات كمال منصور، ألحان منير مراد.

"ورة الجزائرية.. كل سنة وأنتى طيبة يا مامتى"

تعاون الثنائى بليغ حمدى ووردة الجزائرية فى أعمال فنية رائعة منها أغنية "كل سنة وأنتى.. طيبة يا مامتى"، التى قدمتها الرائعة وردة الجزائرية من خلال مسلسل "أوراق الورد".. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد.

"سعاد حسنى.. صباح الخير يا مولاتى"

سعاد حسنى مثال للفنانة الشاملة التى أستطاعت النجاح فى كل ما قدمته من تمثيل وغناء ورقص، وقدمت سعاد حسنى مع الشاعر صلاح جاهين العديد من الأغانى الناجحة منها صباح الخير يا مولاتى، من ألحان الموسيقار كمال الطويل.

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"خالد عجاج.. الست دى أمى"

واحدة من أهم الأغانى التى نجحت فى تجسيد دور الأم فى حياتنا، قدمها خالد عجاج وطرحت على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات مجدى النجار، ومن ألحان رياض الهمشرى.

"تامر حسنى.. يارا.. هيثم شاكر، جنات، رامى عياش.. أمى ثم أمى"

قدمت المجموعة الشبابية فى وقتها أغنية للأم ونجحت نجاحًا كبيرًا فى ذلك الوقت، وأصبحت من الأغانى التى ما زالت علامة مميزة فى هذه المناسبة، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع وألحان حميد الشاعرى.

"هشام عباس.. أمى الحبيبة"

قدم هشام عباس من خلال الأغنية كل مشاعر الابن فى الغربة، ومشاعر الاشتياق لها وللأصدقاء والحبيبة، نجحت الأغنية نجاحًا كبيرًا فى فترة طرحها عام 2002 من ضمن أغانى ألبوم "جوه فى قلبى".