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هل تزوجت الفنانة دينا بعد العمرة؟.. سؤال يشغل الوسط الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية ترددت داخل الوسط الفنى أخبار مفادها أن الفنانة الاستعراضية دينا تزوجت من رجل سعودى، خاصة بعدما كتبت الإعلامية بسمة وهبة مباركة لـ دينا عبر موقع تبادل الصور إنستجرام: "مبروك يا عروسة النيل"، لاسيما أن دينا حاليا تزور الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وصادف فى نفس الوقت زواج ابن الإعلامية بسمة وهبة فى .

 

الحكاية لم تتوقف عند أداء مناسك العمرة كما ظهرت دينا فى الصور التى نشرتها على حسابها، بل الصورة التى نشرتها بسمة وهبة أشارت إلى دلائل واضحة أن دينا تزوجت بالفعل، حيث ظهرت فى الصورة وبسمة وهبة تشير إلى "خاتم زواج" فى يد دينا، وكتبت لها: ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هديه الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتى جدة ونورتى بيتى يا عروسة النيل".

 

الأمر أصبح محيرا للجميع، خاصة أن التكهنات انقسمت تارة بزواج دينا، وتارة أخرى تفيد بأن دينا كانت تؤدى مناسك العمرة فقط، وحتى كتابة هذه السطور لم تصرح دينا سواء بالنفى أو بالتأكيد، وهو الأمر الذى يشغل بال الوسط الفنى حاليا.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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