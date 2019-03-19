شكرا لقرائتكم خبر عن بيع سيارة الفنان الراحل جونى هاليداى بـ85 ألف يورو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيت المزاد الفرنسى بباريس (أجوت)، إن سيارة الفنان الفرنسى الراحل جونى هاليداى تم بيعها بمبلغ 85 ألف يورو، على الرغم من أن السعر الذى كان متوقعًا لبيعها هو ما بين 90 و110 آلاف يورو.

وأشار موقع 20 مينوت الفرنسى، إلى أن السيارة من نوع بورش، وتم البيع فى مزاد علنى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس.

والسيارة من طراز "928 أس 4 جى تي"، ومجهزة بمحرك فى 8، وقوتها 330 حصانًا، منوهة بأن السيارة ستسلم مع دفتر الصيانة الأصلى الخاص بها، وكان هوليداى قد اشتراها جديدة فى عام 1991.