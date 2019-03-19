رغم فوزه بالتزكية.. فنانون يحرصون على دعم أشرف زكي في انتخابات النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حرص عدد كبير من الفنانين على إعلانهم تأييدهم للفنان أشرف زكي، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، على مقعد النقيب، التي سيفوز فيها بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامه.

ونرصد في هذا التقرير دعم بعض الفنانين له في انتخابات النقابة، التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.

وكتب ماجد الكدواني، عبر حسابه على "إنستجرام": "ألف مبروك مقدما يا دكتور أشرفزكي، لأنك تستاهل كل نجاح أنت وصلتله وأكتر".

وقال الفنان محمود متولي، عبر حسابه على "إنستجرام": "اللي ميعرفش الراجل ده يبقي ميعرفش يعني انتماء للمكان اللى هو فيه.. ميعرفش يعني أيه سند لكل الموجودين حواليه.. ميعرفش يعني اجتهاد وعمل من غير ملل.. ميعرفش قد أيه كلنا بنحبه ".

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وقال مصطفى خاطر، عبر حسابه على "إنستجرام": "ربنا معاك وفي عونك، سند للصغير قبل الكبير وأب للجميع".

وكتب الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه على تويتر: "مبدائيا كده حق ربنا أنا مع الدكتور أشرف زكي".

فيما كتبت زوجته الفنانة روجينا، عبر حسابه على "إنستجرام": "إن للّه عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير إليهم، هم الأمنون من عذاب الله يوم القيامة، ربنا يوفقك للخير".