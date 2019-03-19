محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة العالمية أفريل لافين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا لها من زيارتها للإمارات. وظهرت أفريل لافين بالحجاب وعباءة سوداء في أثناء زيارتها لبعض المناطق في الإمارات. آفريل رمونا لافين، هي مغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية من أصل فرنسي، رُشحت لـ8 جوائز جرامي وحازت على 7 جوائز جونو. وتأتي زيارة أفريل لافين للإمارات لمشاركتها فى افتتاح أولمبياد العالمية الخاصة لعام 2019 بإمارة أبو ظبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| أفريل لافين بالحجاب في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.