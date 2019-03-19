تحتفل اليوم الفنانة نشوى مصطفى بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ51، فهي من مواليد 19 مارس 1968 وقد بدأت نشاطها الفني عام 1985.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة نشوي مصطفي:-
1- تخرجت النجمة البارعة من كلية التجارة بجامعة عين شمس من كلية التجارة كماإنها حاصلة على بكالوريوس من "المعهد العالي الفنون المسرحية".
2- بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في المسلسلات التلفزيونية، وقد اشتهرت بأداء الأدوار كوميدية وخصوصًا بدور العانس التي تبحث عن الزواج.
3- تزوجت النجمة القديرة نشوي مصطفي من رجل مصري
4- من أهم أعمالها في عالم السينما والتلفيزون والمسرح، "ليالي الحلمية"، "بوابة الحلواني"، "زيزنيا"، "فيلم ثقافي"، "رحلة حب"، "أفريكانو"، "اللمبي"، "أولاد الأكابر"، "ملك روحي"، "أحلام الفتي الطايش"، "شبه منحرف"، "أبو العريف"، "سيلفي مع الموت".
5- تم تكريم النجمة العريقة نشوى مصطفى بمهرجان الفجيرة الدولي بالإمارات العربية المتحدة عن مسرحية "سيلفي مع الموت" فور انتهاء العرض مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 51 .. تعرف على أشهر أعمال نشوى مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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