انتصار تواصل تصوير مشاهدها في "كلبش 3"

بسليم الأنصاري.
تواصل الفنانة انتصار تصوير مشاهدها في المسلسل المنتظر "كلبش 3" والذي تشارك من خلاله في ماراثون رمضان الدرامي القادم، وتؤدي فيه دور سيدة محجبة تجمعها العديد من المواقف
وكانت انتصار قد شاركت متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة جمعتها بالمخرج بيتر ميمي والعديد
من الفنانين المشاركين بالمسلسل.
"كلبش 3"، من بطولة كل من أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، هالة فاخر، روجينا، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، وآخرون والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
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