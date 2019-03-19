بالفيديو.. أدهم سليمان يطرح برومو "صورة معكوسة"

طرح النجم أدهم سليمان، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو كليبه الجديد "صورة معكوسة"، و علق علية كاتبا: "البرومو الرسمي لفيديو كليب أغنية صورة معكوسة.. قريبا".
يذكر أن المطرب أدهم سليمان يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الاثنين الموافق 25 مارس من الشهر الجاري بنادي أم في بي في الإسكندرية، كما يشاركه في
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