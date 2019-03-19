فريال يوسف تقترب من انتهاء تصوير دورها في "محمد حسين"

اقتربت الفنانة فريال يوسف الانتهاء من تصوير دورها في أحدث أفلامها "محمد حسين"، أمام نجم الكوميديا الفنان محمد سعد. ويتبقى لها 4 أيام تصوير للانتهاء بشكل كامل، ومن المقرر Advertisements أن يتم الانتهاء من تصوير الفيلم لدخول مرحلة المونتاج والتلوين قبل شهر أبريل المقبل. أن يتم الانتهاء من تصوير الفيلم لدخول مرحلة المونتاج والتلوين قبل شهر أبريل المقبل. يذكر أن آخر ظهور لفريال يوسف كان من خلال ثاني أجزاء "نصيبي وقسمتك" والذي شاركت من خلاله في مجموعة "لحظة من فضلك".

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