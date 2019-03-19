أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طرح أحدث أغنياته بعنوان "زملكاوي"، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا بالأسواق. أن يتم طرحها قريبا بالأسواق. يذكر أن مطرب العرب هاني شاكر يستعد لإحياء أولى حفلاته يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. هاني شاكر يطرح أغنية لـ نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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