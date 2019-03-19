حنان ترك ليست الأولى.. فنانين اعتزلوا الشاشة الصغيرة ثم عادوا إليها مرة أخرى

أثارت الفنانة حنان ترك ضجة كبيرة بعد قرار عودتها مرة أخري إلي السينما بفيلم "النداهة" ويشاركها الفنان هانى عادل، بعد غياب دام لـ7 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتزل فيها ترك التمثيل ففي عام 2006 قررت ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل، لكنها تراجعت عن قرار الاعتزال عام 2009، في مسلسل “هانم بنت باشا”، وعادت بالحجاب لكنها اتخذت قرار الاعتزال مرة أخرى في عام 2012 عقب عرض مسلسلها “أخت تريز”، ونجاح فيلم

“المصلحة”.

ويعتبر قرار اعتزال بعض النجوم للفن من أصعب القرارت التي يتخذها الفنان في حياته بتركه للأضواء والشهرة، ويعتبر الدافع المشترك بين هؤلاء المشاهير وراء اعتزالهم الفن هو الالتزام الديني.

ومن هؤلاء النجوم حلا شيحة تعتبر من أكثر الفنانين الذين أثاروا ضجة بعد قرار عودتها للتمثل مرة أخري وخلعها للحجاب علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إرتدت الحجاب عام 2006.

Advertisements

محسن محيي الدين قرر الاعتزال في عام 1991، ولكنه عاد إلى عالم

الفن مرة أخرى بعد اعتزال دام 22 عامًا؛ حيث كان آخر أعماله قبل الاعتزال “اللعب مع الشيطان” عام 1991. وعاد عبر نافذة فيلم “الخطاب الأخير” الذي عرض عام 2013.

شيرين عبد الوهاب ضربت الرقم القياسي في أقصر مدة اعتزال، حيث أعلنت عن اعتزالها الفن عن طريق السوشيال ميديا ولكنها تراجعت قرارها بعد 48 ساعة فقط، لتدخل التاريخ كصاحبة أقصر فترة اعتزال في العالم.

سهير البابلي اعتزلت الفن علي يد العلامة الشعراوي، ولكن لم تصمد طويلاً فعادت مرة أخري من خلال مسلسل "قلب حبيبة " ولكن إعتزلت بعدها بغير راجعه علي الرغم من تحقيق المسلسل نجاحا كبيرا ولم تظهر منذ ذلك الوقت إلا كضيفة في بعض البرامج.