بالفيديو.. علا رشدي تطرح أولى أغانيها بمناسبة عيد الأم

طرحت النجمة علا رشدي أولى أغنيتها بمناسبة عيد الأم بعنوان "عايزة هدنة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات شادي الفونس، و الكليب من إخراج هادي بسيوني. العالمي "يوتيوب"، كلمات شادي الفونس، و الكليب من إخراج هادي بسيوني. يذكر أن الفنانة علا رشدي شاركت مؤخرا في فيلم "قصة حب"، و هو بطولة كل من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، و من إخراج عثمان أبولبن.

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