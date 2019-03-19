طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة "غمض أوي"، والتي تتعاون بها مع فريق "بساطة"، وذلك مع فريق "بساطة"، وذلكضمن ألبومهم الجديد "حواديتنا". يذكر أن الأغنية كلمات إيرين يوسف‏، والحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أصالة تطرح "غمض أوى" بالتعاون مع فريق بساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.